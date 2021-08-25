Новини

Володимир Шуваєв / «Бабель»

Український співак, лідер гурту «Океан Ельзи» і колишній народний депутат Святослав Вакарчук уперше став батьком.

Цю інформацію підтвердила його пресслужба у Facebook у середу, 25 серпня.

У співака народився син, його назвали Іваном — на честь батька Вакарчука, який помер 4 квітня 2020 року. Хто мама дитини і коли саме вона народила — невідомо, однак точно не 19 серпня, як про це писали ЗМІ.

Новоспечені батьки вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію та просять із повагою поставитися до їхнього рішення і права на приватне життя.

12 серпня 2021 року Вакарчук повідомив, що розлучається зі своєю цивільною дружиною Лялею Фонарьовою після понад 20 років спільного життя. Музикант наголосив, що вирішив розповісти про це, щоб захистити свою сімʼю та друзів від зайвих запитань і незручностей. Вакарчук додав, що вони із Фонарьовою завжди були й залишаться близькими.