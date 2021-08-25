CDC: Через штам «Дельта» ефективність вакцин від коронавірусу впала на 25%

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Barcroft Media / Contributor

Ефективність вакцинації від коронавірусу препаратами Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson впала з 91 до 66% після того, як штам «Дельта» почав поширюватись у США.

Про це йдеться в результатах дослідження Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC), які оприлюднили 24 серпня.

Інформацію отримали, дослідивши понад чотири тисячі лікарів у шести штатах. Усі лікарі були щеплені препаратами компаній Pfizer (65%), Moderna (33%) і Johnson & Johnson (2%) та щотижня здавали тести.

На початку дослідження (з 14 грудня 2020 року до 10 квітня 2021 року) ефективність вакцинації оцінювали у 91%. Однак за час домінування штаму «Дельта» цей показник зменшився до 66%.

Автори звіту заявили, що існує низка застережень, зокрема про те, що захист вакцин у будь-якому разі може слабшати з часом, а оцінка в 66% була заснована на відносно короткому періоді дослідження з невеликою кількістю інфекцій.

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Видання Medical Xpress пише, що низка дослідників дійшли висновку, що ефективність вакцин проти «Дельти» знизилася, хоча точний рівень цього падіння різниться в різних публікаціях. Згідно з недавнім дослідженням серед пацієнтів у Нью-Йорку, яке проводив цей же Центр, захист від важких захворювань був більш-менш стабільним і перевищував 90%. Інше дослідження CDC серед пацієнтів з Лос-Анджелесу, яке проводили з 1 травня до 25 липня, показало, що невакцинованих у 29,2 раза частіше госпіталізують із коронавірусом, ніж вакцинованих, що відповідає ефективності майже 97%.