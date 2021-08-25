«Для вступу в ЄС потрібно ще 20 років». Президентка Естонії розкритикувала повільні реформи в Україні

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Пресслужба Офісу президента України

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд після завершення саміту «Кримської платформи» дала інтервʼю, де достатньо жорстко висловилась щодо членства України в ЄС та визнала, що радить своєму бізнесу не вкладати гроші в Україну, а тільки торгувати з нею.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Кальюлайд розкритикувала українську владу за повільне проведення реформ, зокрема у судовій системі. Це, на її думку, затягує процес вступу до Європейського Союзу.

«Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з трьох держав [Україна, Молдова, Грузія] не виконує критерії членства. Вам знадобиться десь 20 років роботи, щоб дійти до цього. Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС», — заявила президентка Естонії і додала, що вона чекає поки Україна виконає всі умови.

Президентка також відзначила, що хотіла б аби ЄС був сміливішими щодо розширення чи створив для країн Східного партнерства [України, Молдови, Грузії] новий формат співпраці.

«Я би хотіла бачити з боку Євросоюзу більше сміливості для розширення. Потрібно ухвалити якесь рішення щодо країн Східного партнерства — чи запропонувати їм точно таке членство, яке є у інших держав ЄС, чи створити новий формат співпраці з трійкою держав, які мають європейські амбіції – Україною, Молдовою, Грузією. Особисто я — прибічник першого варіанта, тобто просто розширення. Але треба також розуміти, що це забере дуже багато часу», — пояснила Кальюлайд.

Політик висловила надію, що після повернення окупованих територій Україна стане повноцінним членом НАТО, хоча не прогнозує, скільки для цього знадобиться часу.

Крім того, вона наголосила на побудові незалежної судової системи.

«Вам потрібно, щоби кожен, хто працює, інвестує або платить у цій країні, у разі суперечки міг сподіватися, що ваша судова система розгляне його справу неупереджено. Що ваша юстиція є справді сліпою щодо того, якою є суспільна позиція сторін», — наголосила президентка.