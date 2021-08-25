У Китаї ввели у шкільні та університетські програми предмет «Думки Сі Цзіньпіна»

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Китай вніс політичну ідеологію лідера країни Сі Цзіньпіна в свою національну навчальну програму. Вона буде інтегрована від початкової школи до університету.

Про це повідомляє BBC.

«Предмет «Думки Сі Цзіньпіна» допоможе підліткам затвердити марксистські переконання. Початкові школи будуть зосереджені на вихованні любові до країни, до Комуністичної партії Китаю і соціалізму. У середніх школах основна увага буде приділятися поєднанню досвіду і вивченню знань, щоб допомогти учням сформувати основні політичні судження і думки. У коледжі буде більше уваги приділятися розвитку теоретичного мислення», — пояснили у Міністерстві освіти.

Курс «Думки Сі Цзіньпіна» включає 14 основних принципів, що підкреслюють комуністичні ідеали, а також:

Заклик до «повної та глибокої реформи»;

Обіцянку «гармонійного життя між людиною і природою»;

Принципи, що підкреслюють «абсолютний авторитет партії над народною армією»;

Підкреслюють важливість « однієї країни і двох систем » і воззʼєднання з батьківщиною».

Міністерство також працює над включенням в навчальну програму таких тем, як партійне керівництво і освіта в галузі національної оборони.

Мета цього всього — «виростити будівельників і послідовників соціалізму на всебічній моральній, інтелектуальній, фізичній та естетичній основі». Керівні принципи включають трудову освіту, «щоб розвинути їх працьовитий дух», і освіту з питань національної безпеки. Ще у 2018 році вище керівництво Китаю закріпило «Думки Сі Цзіньпіна» в конституції. Відтоді курс поступово вводили у деяких університетах і серед політичних молодіжних крил, які проводять позакласні заходи в школах.