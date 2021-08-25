Стало відомим імʼя військового, який загинув у День незалежності через обстріл бойовиків на Донбасі
- Автор:
- Олег Панфілович
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Sasha Maksymenko / Flickr
У зоні проведення операції Обʼєднаних сил 24 серпня загинув український військовий Олександр Аксьонов.
Про це у Facebook написав Бориспільський міський голова Володимир Борисенко.
«Сумна звістка зі сходу… У зоні проведення антитерористичної операції загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було лише 38 років», — повідомив міський голова.
- У середу стало відомо, що 24 серпня внаслідок обстрілу позицій українських військових на Донбасі загинув один з бійців Операції обʼєднаних сил. Ще двоє бійців отримали поранення. Поблизу Новомихайлівки та Причепилівки російські найманці обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї. У Луганській та Донецькій області зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.
- У зоні бойових дій на Донбасі 22 серпня один український військовий загинув від вогнепального поранення. За добу російські гібридні сили п’ять разів порушили умови перемир’я, три з яких були пов’язані з обстрілами.