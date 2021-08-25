Кабмін визначив контрольовані прикордонні райони та обмеження для них

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Уряд вніс зміни до деяких постанов Кабміну, що регламентують питання прикордонного режиму в контрольованих прикордонних районах.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Тепер ширина прикордонної смуги становитиме пʼять кілометрів вздовж усього сухопутного кордону. Раніше ширина прикордонної смуги була більшою та встановлювалася у межах прилеглих до державного кордону територій селищних і сільських рад.

Також встановлені повні режимні правила у районах, прилеглих до адміністративної межі між Херсонською областю та окупованим Кримом. Вони визначатимуть правила в’їзду, перебування, проживання та пересування осіб, провадження робіт, проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів.

Крім того режимні нововведення поширюються на райони, прилеглі до лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях поки триватиме Операція обʼєднаних сил.

Уряд також визначив режимні обмеження щодо використання літальних апаратів у контрольованих прикордонних районах за межами аеродромів, вертодромів або злітно-посадкових майданчиків. При використанні літальних апаратів потрібно повідомити прикордонників не пізніше, ніж за 30 хвилин до зльоту та одразу після посадки.

Перелік міст та районів, на території яких установлюються контрольовані прикордонні райони можна переглянути н сайті ДПСУ.