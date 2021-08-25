В Афганістані таліби попросили жінок не виходити з дому «з міркувань безпеки». Обіцяють, що це тимчасово

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В Афганістані представники руху «Талібан» порекомендували працюючим жінкам залишатись вдома, поки для них не створять належну систему безпеки. Обмеження називають тимчасовим.

Про це журналістам заявив прессекретар бойовиків Забіхула Муджахід, повідомляє BBC.

«Наші сили безпеки не навчені тому, як поводитися з жінками, як розмовляти з ними. Поки ми не забезпечимо повну безпеку, ми просимо жінок залишатися вдома», — зазначив Муджахід.

В ООН не тільки «висловили стурбованість» з приводу прав жінок в Афганістані, а й повідомили, що отримали повідомлення про вербування дітей-солдатів і страти талібами. Хоч Рада ООН з прав людини і ухвалила резолюцію, що підтверджує «непохитну прихильність» прав жінок і дівчат, однак вона не відповідає тому, до чого закликали багато правозахисні групи — зокрема, вона не рекомендувала призначення спеціального слідчого ООН по Афганістану.

Таліби казали, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок: бойовики насмерть забили багатодітну матір за відмову готувати їжу на групу з 15 бойовиків, і застрелили жінку через відсутність паранджі.