МОЗ планує ввести привілеї для вакцинованих українців

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Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство охорони здоровʼя України розглядає план введення привілеїв для українців, які вакцинувалися від коронавірусу.

Про це глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу.

Він зазначив, що з огляду на епідеміологічну ситруацію, у регіонах будуть запроваджувати різного роду обмеження. Однак навіть у «червоних» зонах для вакцинованих людей робитимуть винятки.

«Будуть запроваджуватися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки. Вакцинованим дозволять працювати навіть в «червоному» рівні епідеміологічної небезпеки. Наприклад, кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований і у відвідувачів буде COVID-сертифікат», — сказав Ляшко.

Він додав, що сфер, де можуть запроваджуватися привілеї для вакцинованих є достатньо.

«Таких сфер багато. Ми це бачимо у Франції, Німеччині й інших країнах — розглядаються різні варіанти. Ми можемо брати досвід країн ЄС і США, подивитись, що спрацьовує, а що ні та обрати оптимальний варіаннт для себе», — зазначив Ляшко.

Восени Україна очікує на значне поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.

Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.

Влада обіцяє не запроваджувати загальнонаціональний локдаун, а контролювати поширення вірусу на місцях і локалізовувати спалахи хвороби.