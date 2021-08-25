Губернатором штату Нью-Йорк уперше в історії стала жінка
- Автор:
- Олег Панфілович
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Штат Нью-Йорк уперше в історії очолила жінка.
Про це повідомляє The New York Times.
Після складання присяги Кеті Гочул офіційно розпочала діяльність на посаді губернатора. Зазначається, що 62-річна Гочул стала першою жінкою-очільницею штату Нью-Йорк і загалом дев’ятою жінкою-губернатором у США.
«Я відчуваю вагу відповідальності на моїх плечах і я запевняю громадян, що впораюся із завданням», — сказала Гочул. 57-й губернатор Нью-Йорку склала присягу в Капітолії штату на закритій церемонії.
- На початку серпня генеральний прокурор Нью-Йорку оприлюднив результати розслідування, згідно з яким губернатор штату Ендрю Куомо сексуально домагався щонайменше 11 жінок. Деякі з жінок стверджували, що він їх лапав і схиляв до сексу.
- Низка сенаторів і речниця Білого дому Джен Псакі розкритикували Куомо, а президент Байден зажадав його відставки.
- 10 серпня Куомо подав у відставку.