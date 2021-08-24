«Укрзалізниця» підписала договір із Deutsche Bahn. Німці керуватимуть пасажирськими перевезеннями

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Компанія «Укрзалізниця» підписала договір із німецькою компанією Deutsche Bahnпро консалтинг у сфері пасажирських перевезень. У разі успішної співпраці вже в 2022 році німці можуть взяти в управління ці перевезення.

Про це пише Міністерство інфраструктури у своєму Facebook.

Договір підписали з компанією DB Engineering & Consulting, яка входить до Deutsche Bahn. На першому етапі до кінця 2021 року компанія допоможе «Укрзалізниці» відділити пасажирські перевезення від вантажних та забезпечити ефективне управління. Експерти компанії мають визначити орієнтовну потребу «Укрзалізниці» в інвестиціях для оновлення рухомого складу, виробництва власних поїздів та їхньої закупівлі. Також DB розробить дорожню карту реформи пасажирських перевезень на найближчі 5 років і модель їхнього фінансування.

«У цьому році держава вперше фінансує пасажирські перевезення «Укрзалізниці». Маючи належне фінансування та спираючись на досвід німецької залізниці ми розпочинаємо Велике будівництво на Укрзалізниці, яке торкнеться усієї інфраструктури, парку рухомого складу та сервісу. Ми прагнемо німецької якості на українському ринку залізничних перевезень», — зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У разі успішної співпраці на першому етапі компанії перейдуть до другого етапу — передачі пасажирських перевезень в управління Deutsche Bahn. Це означає, що до України прибуде команда німецьких менеджерів, яка й керуватиме реформою.

«Впевнені, що передача Deutsche Bahn процесу управління пасажирськими залізничними перевезеннями дасть можливість отримати максимально швидкі результати. Підписаний сьогодні контракт є першим етапом співпраці і ми очікуємо, що за його результатами ми перейдемо до наступного етапу вже на початку 2022 року, коли команда німецьких менеджерів буде делегована для операційного управління пасажирськими перевезеннями в Україні», — підкреслив член Ради директорів DB з питань інфраструктури Рональд Пофалла.