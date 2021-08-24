Сів на дозаправку: в Ірані спростували інформацію про викрадення українського літака з Афганістану

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В Ірані спростували інформацію про захоплення українського літака в Афганістані. Там повідомили, що останній рейс до Києва справді сів в Ірані, але на дозаправку.

Про це повідомив речник Управління цивільної авіації Ірану Мохаммед Хасан Зібахш, пише Anadolu.

Він підтвердив, що останній рейс з Афганістану до України справді сідав в Ірані на дозаправку.

«Цей літак дозаправлявся вчора в аеропорту «Мешхед» [місто на північному сході Ірану] і приземлився в аеропорту Києва о 21:50», — пояснили в Ірані.