У німецькому університеті семеро людей отруїлися невідомою речовиною. Поліція підозрює, що це була спроба вбивства
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Flickr / Tobias
У німецькому Технічному університеті Дармштадту семеро співробітників та студентів отруїлися невідомою речовиною.
Про це повідомили в поліції Південного Гессену.
За попередніми даними, люди отруїлися після вживання води або молока в одному зі студентських містечок (Lichtwiese). Окрім загальної слабкості в них також діагностували зміну кольору кінцівок.
Один із постраждалих, 30-річний студент, перебуває у критичному стані.
Правоохоронці знайшли кілька пакетів із молоком і ємностей для води, в які були підмішані небезпечні речовини із різким запахом. Наразі фахівці встановлюють, які саме речовини стали причиною отруєння людей.
Поліція відкрила кримінальне провадження за підозрою в замаху на вбивство. Попередньо правоохоронці вважають, що речовини могли додати в упаковки молока або води у період між 20 та 23 серпня.
- 27 липня на заході Німеччини в місті Леверкузен на території технопарку для хімічної промисловості прогримів вибух і почалася сильна пожежа. Унаслідок вибуху постраждали щонайменше 30 людей. Загинули шестеро людей, ще одна людина зникла безвісти.