Помер соратник Тимошенко, екснардеп Володимир Бондаренко

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24 серпня помер колишній народний депутат та ексголова Київської міської державної адміністрації, очільник київської організації партії «Батьківщина» Володимир Бондаренко.

Про це повідомила депутат фракції «Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова у Facebook.

Наразі причина смерті екснардепа невідома.

Зазначимо, Бондаренко помер на 69-му році життя. Він був народним депутатом Верховної Ради II—IV та VI—VII скликань, у 1996 році був заступником міністра — керівником справами Міністерства юстиції України, у 2014 році очолював Київську міську державну адміністрацію, також був керівником київської міської організації партії «Батьківщина», створив музей «Українське село» під Києвом.