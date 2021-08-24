Помер соратник Тимошенко, екснардеп Володимир Бондаренко
- Автор:
- Катерина Кадакова
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24 серпня помер колишній народний депутат та ексголова Київської міської державної адміністрації, очільник київської організації партії «Батьківщина» Володимир Бондаренко.
Про це повідомила депутат фракції «Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова у Facebook.
Наразі причина смерті екснардепа невідома.
Зазначимо, Бондаренко помер на 69-му році життя. Він був народним депутатом Верховної Ради II—IV та VI—VII скликань, у 1996 році був заступником міністра — керівником справами Міністерства юстиції України, у 2014 році очолював Київську міську державну адміністрацію, також був керівником київської міської організації партії «Батьківщина», створив музей «Українське село» під Києвом.
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