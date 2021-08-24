Зеленський вітає Україну із 30-ю річницею незалежності

Новини

Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський виступив із привітанням до Дня Незалежності України у центрі Києва, де зранку 24 серпня зібралися тисячі людей.

Текст привітання президента:

«Вітаю всіх із цим великим і важливим днем. Сьогодні ми відзначаємо 30-ту річницю проголошення незалежності України, її здобуття, а справедливіше на мій погляд, — 30-ту річницю відновлення незалежності України. 24 серпня 1991 року Україна відновила свою державність, а 24 серпня 2021 року Україна нарешті усвідомлює це, говорить про це пишається цим. Адже наша історія і наші держава унікальні. Нашій Конституції 25 років, але нашій конституції — 311 років, написана Пилипом Орликом, вона нарешті вдома і кожен може побачити її у Софійському соборі. Нашій гривні — чверть століття. на ній зображений зокрема князь Володимир, але нашій гривні — більше тисячоліття. Вона існувала за князя Володимира. наш тризуб був затверджений конституцією України 25 років тому і наш тризуб був витиснутий на цеглинах Десятинної церкви 1025 років тому. Цього річ ЗСУ відзначали 30-ту річницю свого створення. А у 1616 році Збройні сили України відзначали взяття фортеці Кафа. Все це говорить про одне: ми — молода країна з тисячолітньою історією. Ми будуємо свій дім на землі, де жили і будували наші предки. Ми не в гостях і не в приймах. Ми — молода родина зі славетної династії Київської Русі — України. З роду засновників, з роди хрестителів, з хороброго роду, мудрого, козацького роду. Ми не сироти і не знайди, ми нащадки могутньої країни, яка була центром Європи. Але ми маємо не тільки почуватись відповідно, ми маємо поводитись відповідно. Ми спадкоємці державності, яка існувала понад тисячу років тому. І ми починаємо відзначати День української державності. І точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва, столиці Київської Русі-України, яку недаремно називають містом, де все починається. Тут починалось православ’я, тут взяла початок старослов’янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова. Тут почалась і наша державність. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності, в день хрещення Київської Русі-України», — заявив він.

Після цього Зеленський підписав відповідний указ.

Доповнюється..

Після виступу Зеленського на Хрещатику відбудеться військовий парад, який вперше розпочнеться спільним виносом державного прапора України — українськими військовими і представниками країн-партнерів України, що засвідчить їхню підтримку української незалежності. Крім того, у параді візьме участь авіація НАТО.

Також запланований театралізований перформанс «ДНК» (День народження країни), який покаже історію України від епохи Київської Русі і донині.

Перелік урочистих заходів, які заплановані у столиці, читайте тут.