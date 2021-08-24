Прогноз погоди на День Незалежності: синоптики попередили про дощі та грози

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Brin Weins / Pixabay

У вівторок, 24 серпня, на День Незалежності, в Україні переважатиме суха погода, проте на заході очікуються дощі та грози.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, також опади подекуди можливі на півночі та у Вінницькій області.

На заході протягом дня, вважає синоптик, буде +17...+22 °С, на решті території України +23...+29 °С.

У Києві є ймовірність незначного дощу, може обмежитися й хмарами. Повітря в столиці прогріється до +26...+27 °С.

Водночас в Українському гідрометцентрі оголосили штормове попередження: у західних областях грози, подекуди шквали 15—20 м/с, у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).

Окрім цього, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Полтавській та Херсонській областях.