Прогноз погоди на День Незалежності: синоптики попередили про дощі та грози
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Brin Weins / Pixabay
У вівторок, 24 серпня, на День Незалежності, в Україні переважатиме суха погода, проте на заході очікуються дощі та грози.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її прогнозом, також опади подекуди можливі на півночі та у Вінницькій області.
На заході протягом дня, вважає синоптик, буде +17...+22 °С, на решті території України +23...+29 °С.
У Києві є ймовірність незначного дощу, може обмежитися й хмарами. Повітря в столиці прогріється до +26...+27 °С.
Водночас в Українському гідрометцентрі оголосили штормове попередження: у західних областях грози, подекуди шквали 15—20 м/с, у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).
Окрім цього, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Полтавській та Херсонській областях.
- Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що в серпні в Україні температура буде вищою за кліматичну норму, а кількість опадів не перевищуватиме середніх показників.