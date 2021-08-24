Україна святкує 30-у річницю Незалежності — які заходи пройдуть у Києві

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Стас Козлюк / Бабель

Сьогодні, 24 серпня 2021 року, українці святкують тридцяту річницю незалежності. Рівно 30 років тому, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада тогочасної УРСР переважною більшістю голосів ухвалила Акт про проголошення незалежності України.

«За 30 років незалежності Україна подолала надзвичайно багато викликів. Але ми вистояли, стоїмо й неодмінно переможемо! Тому цьогоріч наша країна має гучно заявити про себе всьому світові», — наголосив президент Володимир Зеленський.

З нагоди цього свята у кожному місті України пройдуть урочисті заходи, найбільше з яких заплановано у столиці.

Покладання квітів

У Києві святкування Дня Незалежності розпочнеться з покладання квітів до пам’ятників та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України в ХХ столітті, загиблих учасників Революції Гідності та учасників війни на Донбасі.

Військовий парад

О 10:00 на Хрещатику відбудеться військовий парад. Він вперше розпочнеться спільним виносом державного прапора України — українськими військовими і представниками країн-партнерів України, що засвідчить їхню підтримку української незалежності. Крім того, у параді візьме участь авіація НАТО.

Перед проходом Збройних сил України відбудеться театралізований перформанс «ДНК» (День народження країни), який покаже історію України від епохи Київської Русі і донині.

Марш захисників

О 13:00 в центрі Києва пройде Марш захисників України. Ветерани та волонтери зберуться в парку імені Тараса Шевченка та організованими колонами пройдуть від Бессарабської площі до Майдану Незалежності.

Річковий парад

О 14:00 киян та гостей столиці чекає річковий парад на Дніпрі. Він пройде в районі Річкового вокзалу і Труханового острова. Заплановано урочисте проходження катерів і проліт авіації. Фінальною крапкою стане артилерійський салют, який пролунає з острова.

Концерт Андреа Бочеллі

О 17:00 на честь 30-річчя Незалежності України відбудеться концерт італійського тенора Андреа Бочеллі. Він пройде на Площі Конституції в супроводі Національного симфонічного оркестру України, диригент-маестро Марчелло Рота і Національного хору імені Верьовки. Участь у концерті візьмуть українські зірки.

Концерт на НСК «Олімпійський»

Завершить цикл святкових заходів грандіозне шоу на НСК «Олімпійський» — концерт «Незалежність в нашій ДНК». Захід розпочнеться о 21:00. У святковому шоу візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери і балету, а також симфонічний оркестр.

Напередодні в Києві пройшов саміт «Кримської платформи» — це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України. За підсумками саміту учасники підписали спільну декларацію засудження анексії Криму та створили окремий офіс для роботи над цим питанням.