Чотири країни ЄС заявили про гібридну атаку з боку режиму Лукашенка. Польща почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю

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Глави урядів Естонії, Латвії, Литви та Польщі в понеділок, 23 серпня, оприлюднили спільну заяву про «гібридну атаку» з боку режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який для цього використовує нелегальних мігрантів. Водночас Варшава повідомила про початок будівництва стіни на кордоні.

У спільній заяві чотирьох країн підкреслюється, що потік нелегалів — «спланований і систематично організований режимом Олександра Лукашенка» та є «гібридною атакою» на Євросоюз.

Премʼєри Кая Каллас, Крішьяніс Каріньш, Інґріда Шимоніте та Матеуш Моравецький просять ООН і Раду Безпеки організації розглянути це питання.

«Ми закликаємо Управління Верховного комісару ООН у справах біженців здійснити активні кроки для сприяння вирішенню даної ситуації, а також вимагати від Білорусі дотримання своїх міжнародних зобовʼязань», — цитує заяву Deutsche Welle.

Премʼєри також підкреслили, що їхні країни приймуть всіх біженців, які перетинають кордон, але закликали ЄС розглянути можливість введення нових обмежувальних заходів, щоб запобігти нелегальній міграції в майбутньому. «Використання біженців та іммігрантів як зброї загрожує регіональній безпеці Європейського Союзу і є серйозним порушенням прав людини», — зазначили вони.

Водночас міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що країна на кордоні з Білоруссю встановить стіну заввишки 2,5 метра. Терміни реалізації проєкту він не уточнив. Раніше будувати стіну почала Литва.