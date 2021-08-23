Рада звернулася до міжнародних організацій по підтримку «Кримської платформи»

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Струмковський Володимир / УНІАН

У понеділок, 23 серпня, Верховна Рада під час позачергової сесії ухвалила проєкт постанови (№ 5775) із зверненням до міжнародних організацій щодо підтримки «Кримської платформи» та протидії агресії Росії.

Відповідне рішення підтримали 283 народних депутати.

Звернення Верховної Ради адресоване ООН, Парламентській Асамблеї Ради Європи, Парламентській Асамблеї ОБСЄ, Парламентській Асамблеї НАТО, Парламентській Асамблеї ОЧЕС, Європейському парламенту, урядам і парламентам іноземних держав.

У документі вкотре наголошується на існуючих рішеннях Генеральної Асамблеї ООН та Ради Європи щодо незаконної спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, на важливості збереження міжнародної політики невизнання спроби анексії, запобігання порушенням державою-окупантом та її окупаційними адміністраціями норм міжнародного права, фундаментальних прав, свобод та інтересів громадян України.

Також Верховна Рада закликає Генеральну Асамблею ООН, Парламентську Асамблею Ради Європи та Європейський парламент ухвалити резолюції про підтримку «Кримської платформи», світове співтовариство — продовжувати політику невизнання спроби анексії РФ, а держави-партнери «Кримської платформи» — підтримати створення міжпарламентської координаційної ради «Кримська платформа».

Повний текст постанови доступний на сайті парламенту за цим посиланням.