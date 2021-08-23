В Україні провели понад 8,2 млн щеплень проти коронавірусу. За добу виявили 610 випадків COVID-19
- Автор:
- Софія Телішевська
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В Україні за добу медики вакцинували 42 715 людей, з них першу дозу отримали 14 590, а повністю імунізовані — 28 125.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Протягом доби працювали 265 мобільних бригад, 996 пунктів щеплення та 353 центри вакцинації.
Загалом від початку вакцинальної кампанії препарат отримали 5 071 660 людей. Першою дозою щеплено 5 071 660 осіб, а другою — 3 136 376. Загалом проведено 8 208 034 щеплення.
«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують в МОЗ.
Також за добу в Україні виявили 610 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 33 дитини та троє медпрацівників.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (164), Чернівецькій (52), Одеській (51), Дніпропетровській (44) та Запорізькій (39) областях.
За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 474 — померли.
Вакцинація у країні стартувала 24 лютого. Так в Україні зареєстровані вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) та Moderna.
Восени Україна очікує на значне поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.
- Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.