Україна і Грузія взаємно визнали СOVID-сертифікати
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Adam Vradenburg / Unsplash
Україна і Грузія завершили процес взаємного визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу, що полегшить пересування громадян між країнами.
Про це повідомляється на урядовому порталі.
«Цього року кількість українських туристів у Грузії збільшилася на 70%. Ми розглянули ті кроки, які мають бути зроблені, щоб наш товарообіг досяг 1 млрд доларів. Ми вже завершили взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, що полегшить пересування громадян Грузії до України та громадян України до Грузії», — заявив премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі за підсумками зустрічі із премʼєром України Денисом Шмигальом.
- COVID-сертифікат — це документ, який підтверджує вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусу. Сертифікат в Україні видається як паперовий, так і електронний — в додатку «Дія». Зараз COVID-сертифікат в «Дія» поки доступний користувачам iOS.
- 4 серпня стало відомо, що Європейський союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку «Дія» відповідають європейським.