У Нью-Йорку ввели режим надзвичайної ситуації через ураган «Генрі»

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У Нью-Йорку оголосили режим надзвичайного стану через те, що до міста наближається ураган «Генрі».

Про це повідомив губернатор штату Ендрю Куомо, який йде у відставку через звинувачення у домаганнях.

«Я оголосив надзвичайний стан через ураган «Генрі». Мобілізовано 500 військовослужбовців Національної гвардії, а ресурси штату підготовлені для реагування на шторм», — написав він.

«Генрі» належить до ураганів першої категорії, що означає ймовірну швидкість 80 миль на годину (128 км/год). Через негоду влада також закрила для відвідування статую Свободи.

Згідно з даними Національного центру ураганів США (NHC), у ніч на 22 серпня ураган швидко рухався на північний схід країни. Синоптики очікують зливи та повені на ранок неділі.

Станом на другу годину ночі ураган фіксували за 215 км на південний схід від Монток-Пойнту, що на острові Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Вночі швидкість вітру сягала 120 кілометрів на годину.