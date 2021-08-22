В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана «Генри»

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайного положения из-за того, что к городу приближается ураган «Генри».

Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, который уходит в отставку из-за обвинений в домогательствах.

«Я объявил чрезвычайное положение из-за урагана «Генри». Мобилизовано 500 военнослужащих Национальной гвардии, а ресурсы штата подготовлены для реагирования на шторм», — написал он.

«Генри» относится к ураганам первой категории, что означает возможную скорость вестра до 80 миль в час (128 км/ч). Из-за непогоды власти также закрыли для посещения статую Свободы.

Согласно данным Национального центра ураганов США (NHC), в ночь на 22 августа ураган быстро двигался на северо-восток страны. Синоптики ожидают ливни и наводнения на утро воскресенья.

По состоянию на два часа ночи ураган фиксировали в 215 км к юго-востоку от Монток-Пойнта, что на острове Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Ночью скорость ветра достигала 120 километров в час.