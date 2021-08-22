Влада Китаю офіційно скасувала штрафи за народження третьої дитини

Новини

Yifan Ding / Contributor / Getty Images

Скасування штрафів за народження третьої дитини стало наслідком побоювання з приводу раннього старіння населення і скорочення народжуваності у Китаї.

Про це повідомляє Sky News.

Відповідне рішення ухвалив Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників.

Комітет також закликав владу Китаю оновити законодавство щодо оподаткування, шкільної освіти, житла та зайнятості населення, щоб «полегшити тягар сімей».

Влада Китаю у 1979 році розпочала політику «Одна родина — одна дитина», аби сповільнити високі темпи зростання населення. Парам не дозволялося мати більше ніж одну дитину. За порушення людей штрафували, звільняли з роботи або змушували робити аборти.

Унаслідок цього за кілька десятків років нація почала старіти — молоді було значно менше, а людей працездатного віку не вистачало. Тому у 2016 році влада дозволила китайцям мати до двох дітей. Це дещо підвищило народжуваність, але за кілька років вона знову почала падати.