Україна підтримала санкції США та Британії проти співробітників ФСБ за отруєння Навального

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Україна підтримала санкції США та Великої Британії, запроваджені проти семи співробітників ФСБ Росії, які, ймовірно, причетні до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

У МЗС нагадали, що аналогічні санкції були введені Україною проти РФ у 2014 році у зв’язку з агресією РФ проти нашої держави.

«Використання хімічної зброї як способу переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, який системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням РФ та відповідним багатостороннім угодам у сфері нерозповсюдження, учасником яких є Російська Федерація», — йдеться у заяві.

У МЗС підкреслили, що російська влада має припинити подібну практику. «Закликаємо міжнародну спільноту вжити більш рішучих дій для попередження деструктивної діяльності Росії», — резюмували у міністерстві.