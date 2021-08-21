«Варфоломію — анафема». У Києві прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Вселенського патріарха
- Автор:
- Олег Панфілович
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Ecumenical Patriarchate / Flickr
Під Верховною Радою віряни Української православної церкви Московського патріархату протестували проти візиту до Києва Вселенського патріарха Варфоломія, який прибув до України напередодні.
Про це повідомляє «Громадське».
Протести почалися ще напередодні в Борисполі, куди прибув літак із Варфоломієм. Учасники тримали в руках плакати із зображенням глави УПЦ МП Онуфрія, якого вони вважають єдиним керівником Української православної Церкви.
Біля Верховної Ради віряни збиралися зранку 21 серпня з плакатами з Онуфрієм і написами російською, українською, англійською та старословʼянською. За порядком на акції стежили багато поліцейських. В ній взяли участь приблизно півтори тисячі людей. Захід відбувся мирно й без сутичок. Приблизно о 15:00 учасники мітингу почали розходитися.
- Про те, що Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну у 30-у річницю її Незалежності стало відомо у листопаді минулого року.
- У 2019 році Варфоломій називав найважливішою подією року надання автокефалії ПЦУ.
- Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ 5 січня 2019 року. Церемонія відбулася у Патріаршому соборі Святого Георгія в Стамбулі.