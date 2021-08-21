У Чернігівській області викрили підпільну майстерню з виготовлення вогнепальної зброї

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У Чернігівській області виявили підпільну майстерню з виготовлення вогнепальної зброї.

Про це повідомили в облуправлінні СБУ.

За попередніми даними, майстерню у приватному будинку організували двоє мешканців Чернігівського району, які переробляли травматичну зброю на бойову та відновлювали зразки застарілих моделей озброєння.

Як з’ясували оперативники, ділки планували реалізувати готову продукцію через власні зв’язки.

Під час обшуків правоохоронці виявили 7 пістолетів Макарова і ТТ, тротилову шашку, 7 гвинтівок, понад 300 набоїв до вогнепальної зброї різного калібру, комплектувальні елементи до зброї, прилади та інструменти для ремонту і переробки зброї.

Наразі засоби ураження відправили на експертизу, вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру й обрання запобіжного заходу.