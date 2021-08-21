В Черниговской области разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия

В Черниговской области обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия.
Об этом сообщили в облуправлении СБУ.
По предварительным данным, мастерскую в частном доме организовали два жителя Черниговского района, которые переделывали травматическое оружие в боевое и восстанавливали образцы устаревших моделей вооружения.
Как выяснили оперативники, дельцы планировали реализовать готовую продукцию через собственные связи.
Во время обысков правоохранители обнаружили 7 пистолетов Макарова и ТТ, тротиловую шашку, 7 винтовок, более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра, комплектующие к оружию, приборы и инструменты для ремонта и переработки оружия.
Сейчас средства поражения отправили на экспертизу, решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.
- В конце мая СБУ обнаружила в центре Киева хранилище боеприпасов. В тайнике были гранатометы, автоматы и взрывчатка.
- В конце марта большой схрон с российским оружием выявили под Харьковом. Он принадлежал боевикам «ЛНР».
- До этого в Луганской области нашли три тайника, в одном из которых были боевые элементы реактивной системы залпового огня «Смерч» и более 30 кг взрывчатых веществ.