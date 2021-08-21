Росія запровадила санкції ще проти понад 70 українців. Серед них Данілов, Денісова та Кулеба

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Росія розширила перелік фізичних осіб, проти яких запроваджені економічні санкції.

Відповідну постанову, опубліковану на офіційному сайті правової інформації РФ, 20 серпня підписав премʼєр-міністр Михайло Мішустін.

До оновленої версії списку, серед інших, потрапили:

міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ,

, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов ,

, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова ,

, голова Рахункової палати Валерій Пацкан ,

, очільник Дніпропетровської області Валентин Резніченко ,

, перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова ,

, радник міністра енергетики України (ексзаступник міністра закордонних справ) Олена Зеркаль ,

, нардеп Олександр Дубінський ,

, екснардеп Надія Савченко.

Загальна кількість осіб, включених до переліку, зросла з 849 до 922.