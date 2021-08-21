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Росія запровадила санкції ще проти понад 70 українців. Серед них Данілов, Денісова та Кулеба

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Tom Grimbert / Unsplash

Росія розширила перелік фізичних осіб, проти яких запроваджені економічні санкції.

Відповідну постанову, опубліковану на офіційному сайті правової інформації РФ, 20 серпня підписав премʼєр-міністр Михайло Мішустін.

До оновленої версії списку, серед інших, потрапили:

Загальна кількість осіб, включених до переліку, зросла з 849 до 922.