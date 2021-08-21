В Україні зростає кількість хворих на коронавірус — за минулу добу виявили 1 732 випадки

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В Україні за минулу добу, 20 серпня, зафіксували 1 732 нових випадки коронавірусу. Серед захворілих 104 дитини та 32 медпрацівники.

Про це вранці 21 серпня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу виявили у Києві (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.

Загалом за минулу добу госпіталізували 616 осіб, померли 38 пацієнтів, одужали – 763 особи.

Від початку пандемії в Україні захворіли 2 273 558 осіб, одужали — 2 200 763 пацієнти, померли — 53 432.