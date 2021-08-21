В Україні зростає кількість хворих на коронавірус — за минулу добу виявили 1 732 випадки
- Автор:
- Катерина Кадакова
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
В Україні за минулу добу, 20 серпня, зафіксували 1 732 нових випадки коронавірусу. Серед захворілих 104 дитини та 32 медпрацівники.
Про це вранці 21 серпня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільшу кількість підтверджених випадків за добу виявили у Києві (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.
Загалом за минулу добу госпіталізували 616 осіб, померли 38 пацієнтів, одужали – 763 особи.
Від початку пандемії в Україні захворіли 2 273 558 осіб, одужали — 2 200 763 пацієнти, померли — 53 432.
- Восени Україна очікує на значне поширення варіанту «Дельта», оскільки він зараз домінує у понад 20 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей варіант вірусу.
- «Дельта» має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, варіант «Дельта» в 1,6 разу заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 разу частіше — до реанімації.
- МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.