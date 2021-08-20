Путін пообіцяв Меркель зберегти транзит газу через Україну, щодо Донбасу просить вплинути на Київ

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Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі в Москві обговорили питання збереження транзиту газу через Україну після запуску газопроводу «Північний потік — 2», питання війни на Донбасі, ситуацію із опозиціонером Олексієм Навальним, а також останні події в Афганістані.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Транзит газу

Путін заявив, що поставки газу через трубопровід будуть значно дешевші і екологічніші, але Росія готова і після 2024 року, коли закінчиться термін транзитного контракту, прокачувати газ через Україну.

«Він [газопровід] на 2 тисячі км коротший за український транзит, і цей більш екологічно чистий проєкт у пʼять разів скорочує викиди в атмосферу. І це набагато дешевше, ніж через Україну. Але ми готові і після 2024 року транзитувати газ через Україну, але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати. А з урахуванням зеленого порядку денного, який актуальний в Європі — чи будуть у нас закуповувати газ і скільки. У будь-якому випадку, це питання комерційного характеру, враховуючи технічний стан», — сказав Путін.

Путін заявив, що газопровід майже добудований — залишилося прокласти 15 км морем.

Меркель заявила про необхідність гарантій для України, що країна не зазнає економічних збитків і політичного шантажу. «Ми несемо тут певну відповідальність, незважаючи на всі економічні чинники, які треба враховувати», — додала Меркель.

Донбас

Путін укотре поклав відповідальність за війну на Україну і попросив Меркель вплинути на Київ для врегулювання ситуації. Він звинуватив Україну у прийнятті низки законів, зокрема мовного, які «заважають» мирному розвʼязанню конфлікту.

Меркель зазначила застій в «нормандському форматі». «Нормандський» формат — єдиний політичний формат, який є у нас в наявності для обговорення спірних тем. На даний момент тут у нас є деяка стагнація. На жаль, українські солдати гинуть на лінії зіткнення. І я дуже сильно виступала за те, щоб відновити, дати більше життя цьому формату», — сказала вона.

Навальний

Меркель заявила, що Німеччина продовжить стежити за справою Навального і вимагала від російської влади звільнити його.

Путін, традиційно не називаючи прізвище політика, заявив, що Навальний засуджений в Росії за кримінальне правопорушення «проти іноземних партнерів», а не за політичну діяльність.

Білорусь

Меркель сказала, що порушила питання мігрантів і засудила використання людей у якості гібридної зброї. «У контексті Білорусі я різко засудила використання у якості гібридної зброї людей, які зазнають лиха. Йдеться про ситуацію на білорусько-литовському кордоні», — сказала вона.

Путін заявив, що криза в країні може вирішуватися тільки всередині і «без зовнішнього втручання».

Афганістан

Путін заявив, що Заходу потрібно прийняти факт того, що «Талібан» захопив країну і припинити «політику з навʼязування ззовні чиїхось сторонніх цінностей». При цьому важливо вести діалог і не допустити проникнення терористів «всіх мастей на території суміжних з Афганістаном держав, в тому числі під виглядом біженців».

Меркель перемогу талібів назвала «моментом, що засмучує», і зараз для Німеччини пріоритетом є допомога людям, які протягом 20 років операції місії НАТО співпрацювали з ФРН. Вона просила Путіна у переговорах з талібами вказати на питання гуманітарної допомоги з боку ООН. «У перспективі ті люди, які допомагали бундесверу, повинні отримати можливість покинути Афганістан», — сказала канцлер.