На засіданні РНБО не розглядатимуть звільнення Кличка з посади голови Київської міськдержадміністрації

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Сайт міського голови Києва Віталія Кличка

На засіданні Ради національної безпеки та оборони не будуть обговорювати питання про звільнення Віталія Кличка з посади глави Київської міської державної адміністрації.

Про це «Бабелю» повідомило джерело з оточення мера Києва.

Запрошення Віталію Кличку передав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. На засіданні президент Володимир Зеленський хотів заслухати звіт глави КМДА щодо стану питної води у Києві та ситуації зі станціями аерації.

Втім через відмову Кличка на засідання РНБО прийде його заступник Микола Поворозник.

Нагадаємо, 20 серпня мер Києва повідомив, що його викликають на засідання Ради національної безпеки та оборони. Кличко тоді не пояснив причину такого виклику, але зазначив, що не зможе приїхати, оскільки зараз перебуває у Чернігові.

Водночас Віталій Кличко допускає, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони 20 серпня може обговорюватися питання про усунення його з посади голови КМДА.