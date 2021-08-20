Верховний суд зобов’язав Сбербанк припинити незаконне використання торгової марки в Україні

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Верховний суд остаточно заборонив Публічному акціонерному товариству «Сбербанк Росії» й Акціонерному товариству «Сбербанк» використовувати назву торгової марки в Україні.

Відповідне рішення суд ухвалив 19 серпня, повідомили у пресслужбі Ощадбанку.

«Ощадбанк одержав остаточну перемогу в «інтелектуальному» судовому спорі про захист прав на торгову марку «Сбербанк». Справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій понад п’ять років і налічує тридцять томів матеріалів», — йдеться в повідомленні.

Водночас в Ощадбанку запевнили, що судове рішення не вплине на права та обов’язки клієнтів українського банку-опонента.

«Разом із тим це важливе рішення Верховного суду дає Ощадбанку можливість більш надійно захистити права та інтереси своїх клієнтів», — додали у фінустанові.