Погода у День Незалежності та вихідні: синоптики прогнозують до +30 градусів і дощі

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Сергій Рістенко

Протягом довгих вихідних 21—24 серпня в Україні температура вдень становитиме +17...+30 °С, будуть короткочасні дощі, подекуди грози. У Києві на День Незалежності опади очікуються лише ввечері, повідомляє Sinoptik.ua.

На заході України 21—23 серпня буде хмарна тепла погода, від +21 до +25 °С вдень і +12...+15 °С вночі. У День Незалежності, 24 серпня, стане прохолодніше, пройдуть дощі, температура становитиме +19...+22 °С.

У високогірʼї Карпат вдень +17...+18 °С, у понеділок до +20 °С. У День Незалежності +17 °С, дощова і сонячна погода чергуватимуться.

У східних областях країни 21—23 серпня вдень очікується +25...+28 °С, у суботу йтимуть невеликі дощі. У День Незалежності переважно сонячно, +26...+28 °С, вітер помірний.

На півдні України 21—23 серпня вдень до +30 °С, уночі до +20 °С. У День Незалежності буде ясна, сонячна погода, помірний північно-східний вітер, спекотно, до +30 °С. Температура води в морі біля Одеси +20 °С, біля Бердянська +25 °С.

У центральній частині країни 21—23 серпня очікується тепла малохмарна погода, вдень до +27 °С. У Дніпропетровській області в суботу до +28 °С, грози та дощі. У Вінницькій області в суботу теж очікуються дощі, удень +22 °С. У День Незалежності буде сонячно та тепло, до +27 °С.

На півночі України у суботу +27 °С, місцями дощі. У неділю та понеділок мінлива хмарність, +22...+25 °С. У День Незалежності хмарно, до +27 °С.

На території Житомирської, Київської та Чернігівської областей можливі короткочасні дощі.

У Києві в суботу 21 серпня буде переважно ясно, до +27 °С. У неділю та понеділок — малохмарно, денна температура повітря знизиться до +24...+25 °С.

У День Незалежності, 24 серпня, у столиці очікується від +21 до +27 °С, увечері можливий дощ.