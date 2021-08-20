Українці зможуть подорожувати в ЄС з новими COVID-сертифікатами «Дії» орієнтовно з 21 серпня

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Цифровий COVID-сертифікат у додатку «Дія» повноцінно запрацює орієнтовно з 21 серпня, відтак українці зможуть з ним подорожувати до країн Європейського Союзу. Втім міністр Михайло Федоров уточнює, що дата запуску послуги на різних пристроях може відрізнятися, оскільки все залежить від оновлення додатку.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів один з його розробників, керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Баник.

«Всі технічні тестування ми пройшли минулого тижня. Рішення ЄС про визнання наших сертифікатів набуває чинності від 20 серпня. Нам потрібна буде доба, щоб перемкнути всі налаштування з тестового середовища на продуктове, в якому працюють прикордонники. І десь із суботи, 21 серпня, українці зможуть спокійно їхати з відповідними сертифікатами в «Дії», — пояснив він.

Баник також додав, що у «Дії» будуть два види ковідних сертифікатів — українські внутрішні і міжнародні. У внутрішньому буде вказане прізвище, імʼя та по батькові, дата народження, фотографія та термін дії.

«Що стосується міжнародного сертифіката, то в ньому фотографії не буде. Там буде імʼя і прізвище англійською, дата народження, частково інформація про серію і номер закордонного паспорта і інформація про вакцину — її назва, дата останнього щеплення і хто згенерував сертифікат [у нашому випадку «Дія»]. Це та інформація, яка знадобиться при перетині кордону», — додав Баник.

Він також додав, що наступним кроком Мінцифри буде розробка сертифікатів про результати ПЛР-тесту, або на наявність імунітету у тих, хто перехворів на COVID-19.