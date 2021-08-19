Колонію у Харківській області викрили у скиданні стічних вод у місцеву річку. Збитки оцінили в майже пів мільярда гривень

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У Харківській області посадовців Темнівської виправної колонії та директора держпідприємства, що працює при колонії та виробляє деталі для автотранспорту, викрили у забрудненні річки та завданні 468,5 мільйона гривень збитків.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Як з’ясувалося, заступник начальника колонії, начальник експлуатаційного відділу колонії та директор держпідприємства протягом тривалого часу допускали викиди стічних вод від виробництва в річку Уди.

Через забруднення води та прилеглої території виникла небезпека для життя і здоров’я людей.

Наразі трьом посадовцям повідомили про підозру у службовій недбалості, забрудненні земель і порушенні правил охорони води, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367, ч 2. ст. 239, ч. 1 ст. 242 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.