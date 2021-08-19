Експрезидент Афганістану Гані в першому після втечі відеозверненні заявив, що його планували вбити

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Президент Афганістану Ашраф Гані, який покинув Кабул після вторгнення талібів, заявив, що на нього готувався замах. Він пообіцяв найближчим часом повернутися в Афганістан і спростував чутки про те, що вивіз із країни мільйони доларів.

Про це він розповів у відеозверненні, яке опублікував у Facebook.

«Через короткий час після того, як мене змусили покинути Кабул, таліби і невідомі особи, які не знали мов нашої країни, вторглися в Арг [президентський палац]. Вони ходили по кабінетах і шукали мене. Метою було повторити ту ганебну подію, яка сталася 25 років тому в Афганістані [імовірно, йдеться про долю Наджибулли, жорстоко убитого в 1996 році в Кабулі]», — заявив Гані у відеозверненні.

Він також зазначив, що покинув Кабул, щоб не допустити кровопролиття і руйнувань.

«Якби я залишився, я став би свідком кровопролиття і руйнувань Кабулу, тому що таліби та їхні зовнішні та внутрішні партнери ясно заявили, що поки я буду там, вони не бачать мирного шляху», — заявив Гані та закликав жителів не вірити тим, хто каже, що «президент продав їх і втік заради своїх фінансових інтересів чи порятунку життя».

Також Гані спростував чутки про нібито викрадення грошей з державної скарбниці.

«Я був вимушений залишити країну в таких умовах, що навіть не мав можливості змінити тапки на туфлі. Я не зміг вивезти з собою найдорожче багатство у моєму житті: книги, записи й особистий лептоп. У мене не було жодної можливості обговорити виїзд з країни з міжнародними силами, що перебувають у країні, і це сталося стрімко під тиском співробітників безпеки. Я був змушений покинути батьківщину в одному костюмі. Подробиці, дасть бог, я повідомлю пізніше», — пообіцяв колишній глава держави.

Він також повідомив, що зараз перебуває в Еміратах.

«Зараз консультуюся, щоб повернутися в Афганістан і спільно боротися для забезпечення справедливості та влади афганців», — заявив Гані.