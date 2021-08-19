Видурили 18 мільйонів гривень. На Харківщині ув’язнені в СІЗО організували схему викрадення грошей з банківських рахунків

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У Харківській області викрили шахраїв, які привласнили 18 мільйонів гривень українців та іноземців за допомогою фішингу. Організував схему 20-річний чоловік, який перебував у СІЗО під вартою та залучив своїх співкамерників.

Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Як з’ясували правоохоронці, зловмисники реєструвалися на торговому онлайн-майданчику та за допомогою фейкової сторінки доставки онлайн-магазину отримували від потерпілих реквізити їхніх банківських карток, а потім переказували гроші на підконтрольні організатору рахунки.

За даними слідства, серед ошуканих, окрім українців, громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.

Правоохоронці провели 24 обшуки — у слідчому ізоляторі та в оселях фігурантів, під час яких вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Наразі дев’ятьом фігурантам оголошено про підозру за ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.