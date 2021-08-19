ЄС офіційно визнав українські ковід-сертифікати

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Rock Cohen / Flickr

Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку «Дія» відповідають європейським. Про це в четвер, 19 серпня, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

На брифінгу в пʼятницю, 20 серпня, представники Мінцифри, МОЗ та ЄС розкажуть про проєкт, його технічну частину, як все буде працювати та коли українці зможуть подорожувати із сертифікатами в «Дії».

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що вони продовжать працювати, аби подорожі до Європи були доступнішими для українців.

COVID-сертифікат — це документ у додатку «Дія», який підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусу. Сертифікат з’явиться поруч із іншими цифровими документами в «Дії».