ЄС офіційно визнав українські ковід-сертифікати
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Rock Cohen / Flickr
Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку «Дія» відповідають європейським. Про це в четвер, 19 серпня, повідомило Міністерство цифрової трансформації.
На брифінгу в пʼятницю, 20 серпня, представники Мінцифри, МОЗ та ЄС розкажуть про проєкт, його технічну частину, як все буде працювати та коли українці зможуть подорожувати із сертифікатами в «Дії».
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що вони продовжать працювати, аби подорожі до Європи були доступнішими для українців.
COVID-сертифікат — це документ у додатку «Дія», який підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусу. Сертифікат з’явиться поруч із іншими цифровими документами в «Дії».
- Тестування COVID-сертифікатів у додатку «Дія» почалось 1 липня.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісними український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19. При цьому Міністерство охорони здоровʼя видає міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовій формі громадянам, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу (з ним теж можна подорожувати).