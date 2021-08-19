Шантажували увʼязненням батька. Силовики викрили двох офіцерів ФСБ, які намагалися завербувати співробітника СБУ

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Служба безпеки України виявила двох кадрових офіцерів Федеральної служби безпеки Росії, які намагались завербувати співробітника СБУ, щоб отримати доступ до секретних документів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Російські спецслужби хотіли отримати інформатора, який працює в СБУ у Запорізькій області, аби, зокрема, мати доступ до інформації про Запорізьку атомну електростанцію.

Кадрові офіцери РФ Олексій Демченко та Дмитро Картавцев намагалась завербувати українця через тиск на його сімʼю, а саме — через батька, якого затримали під час візиту у Росію.

«Втім, незважаючи на шантаж та погрози, а також обіцянки грошової винагороди з боку ФСБ, співробітник української спецслужби залишився вірним присязі та категорично відмовився від співпраці зі спецслужбою країни-агресора», — йдеться у повідомленні.

Напередодні Лисичанський міський суд Луганської області засудив агента російських спецслужб до 8 років позбавлення волі за шпигунство. Він намагався отримати дані про ракетний комплекс «Нептун»