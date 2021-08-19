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Глава МЗС Кулеба назвав повний список країн-учасниць «Кримської платформи»

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Сергій Моргунов / «Бабель»

На перший саміт «Кримської платформи» приїдуть представник 44 країн та міжнародних організацій.

Про це під час брифінгу у четвер, 19 серпня, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Будуть представники таких країн:

США будуть представлені особистим посланцем президента міністром транспорту Пітом Буттіджічем. Норвегію представлятиме державний секретар МЗС.

Європейську комісію представлятиме віцепрезидент, НАТО – заступник генсекретаря, Раду Європи — генсекретар, Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ буде представлена на рівні генсекретаря.

Разом з Україною — 45 учасників.

Facebook / Міністерство закордонних справ