МВФ призупинив допомогу Афганістану через незрозумілий статус талібів

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Міжнародний валютний фонд призупинив фінансову допомогу Афганістану через незрозумілий статус бойовиків «Талібану», які 15 серпня захопили владу.

Про це йдеться у заяві директора департаменту комунікацій фонду Джеррі Райса в Twitter.

«Як і завжди, МВФ керується думкою міжнародного співтовариства. Наразі у суспільстві відсутня ясність щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може мати доступу до спеціальних прав позичання або інших ресурсів МВФ», — заявив Райс.

18 серпня газета The New York Times писала з посиланням на власні джерела, що МВФ заблокує виділення $400 мільйонів Афганістану після тиску з боку адміністрації президента США Джо Байдена. Вона вимагала, щоб резерви фонду не дійшли до талібів (МВФ фінансується за рахунок внесків його 190 країн-членів, і Сполучені Штати є найбільшим акціонером).

Крім цього, США заморозили резерви Центрального банку Афганістану на рахунках у Штатах, позбавивши «Талібан» можливості розпоряджатися мільярдами доларів та золотом. Валові резерви Центрального банку Афганістану наприкінці квітня становили 9,4 мільярда доларів.