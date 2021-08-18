Справа Шеремета: лікарка Кузьменко заявила, що за нею стежать
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Ковальчук Виктор / УНИАН
Лікарка Юлія Кузьменко, яка є підозрюваною в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, заявила, що за нею стежать.
Про це Кузьменко написала у Facebook.
Вона не пояснила, що саме має на увазі, але зазначила, що намагається уважно слідкувати, зокрема, за автомобілями, які їздять поряд. Також Кузьменко наголосила, що не має думок про самогубство та проблем зі здоров’ям, її машина нещодавно пройшла техогляд, а сама вона їздить обережно.
«Якщо зненацька я почну брати вину за вбивство Шеремета на себе — це брехня, прошу одразу розцінювати як голосне волання про негайну допомогу», — додала вона.
- 12 грудня 2019 року тодішній глава МВС Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Згодом на брифінгу правоохоронці представили частину результатів слідства та назвали підозрюваних: військова медсестра Яна Дугарь, лікарка Юлія Кузьменко, музикант і працівник Сил спецоперацій Андрій Антоненко.
- Згодом фігурантам справи змінили підозру. Андрій Антоненко тепер є не організатором вбивства, а виконавцем за попередньою змовою. Юлія Кузьменко теж є виконавцем, а Яна Дугарь — поплічником. 28 вересня 2020 року суд присяжних почав розгляд справи по суті.
- На початку серпня фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета військовий медик Яна Дугарь заявила, що за нею стежать.