Спалах коронавірусу в таборі «Молода гвардія»: кількість хворих зросла до 60, але в МОЗ запевняють, що все під контролем
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Кількість хворих на коронавірус в одеському дитячому таборі «Молода гвардія» зросла до 60 осіб — вірус підтвердили у 50 дітей і 10 вожатих.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
За останню добу кількість хворих зросла на 5 осіб. Перебіг хвороби у них середньої тяжкості — з температурою, нежиттю, головним болем і болем у горлі. Діти перебувають на ізоляції в таборі.
Вісьмох дітей госпіталізували в дитячу лікарню Одеси № 3.
Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що МОЗ контролює ситуацію. У таборі цілодобово перебуває епідеміолог.
«Ми контролюємо ситуацію в дитячому центрі «Молода гвардія» і робимо все належне для таких випадків. Передусім — спостерігаємо за лікуванням і станом інфікованих, ідентифікували і здійснюємо моніторинг контактних осіб. Наступне наше завдання — вивезти здорових дітей з центру і безпечно доправити їх додому», — сказав він, не згадавши, що частина дітей інфіковані штамом «Дельта».
- Про спалах коронавірусу в таборі стало відомо 16 серпня. Тоді повідомлялося, що захворіли 42 дитини і два вихователі. Уже 18 серпня обласний департамент охорони здоровʼя підтвердив, що 33 дитини інфіковані штамом «Дельта». Поліція розслідує порушення санітарних правил і норм.