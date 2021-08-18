У Білорусі заблокували роботу незалежного видання «БелаПАН»
- Автор:
- Олег Панфілович
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У Білорусі силовики припинили роботу незалежного видання «БелаПАН».
Про це повідомляє Tut.by.
Правоохоронці провели обшуки у журналіста видання Захара Щербакова, після чого його повезли в офіс телекомунікаційної компанії «Белтелеком» в Мінську. Там розташований хостинг-майданчик, де у присутності журналіста силовики вилучили сервер «БелаПАН». Після цього Щербакова допитали в управлінні Слідчого комітету і відпустили. Сайт видання станом на вечір середи не працює.
Раніше Мінський суд визнав екстремістськими найбільший новинний портал країни ТUТ.by, проєкт Zerkalo.io, їхні акаунти в соціальних мережах і месенджерах, а також додатки для мобільних телефонів.
- У Білорусі 18 травня силовики провели обшуки в офісах найбільшого опозиційного видання Tut.by. Сайт видання заблокували, а понад 10 співробітників затримали. У вересні торік Міністерство інформації Білорусі позбавило видання статусу засобу масової інформації. Колишня команда Tut.by запустила нове медіа — Zerkalo.io.
- 8 липня обшуки провели у співробітників білоруського видання «Наша Ніва», його сайт був заблокований.