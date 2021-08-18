Кібератака на оператора T-Mobile у США призвела до витоку даних понад 40 мільйонів клієнтів

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Кібератака на сервери американського оператора мобільного звʼязку T-Mobile US призвела до витоку персональних даних понад 40 мільйонів користувачів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Викрадена інформація включала імена і прізвища, номери соціального страхування, відомості про народження, дані водійських посвідчень, причому як нинішніх, так і колишніх клієнтів. Однак у компанії стверджують, що доступу до такої фінансової інформації, як номери кредитних карт і паролі, зловмисники не отримали.

За даними T-Mobile US, унаслідок хакерської атаки постраждали близько 7,8 мільйона контрактних клієнтів і приблизно 40 мільйонів колишніх і потенційних клієнтів, які раніше подавали заявки на отримання послуг оператора. Розкриті також дані майже 850 тисяч користувачів передплатних тарифів. Повідомляється, що вразливість, яка призвела до витоку даних, уже усунули.

Зараз T-Mobile US проводить розслідування інциденту. Воно почалося після того, як на одному з інтернет-форумів було заявлено про витік персональних даних мобільного оператора.