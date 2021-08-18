Біологи вперше виростили органоїд мозку із зачатками очей, які реагують на світло

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Cell Stem Cell

Біологи Університетської клініки Дюссельдорфу в лабораторії виростили зі стовбурових клітин органоїд (зачаток) мозку з очними бульбашками, які почали розвиватися аналогічно очам тварин і реагують на світло.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Cell Stem Cell.

Для створення органоїду біологи помістили стовбурові клітини у спеціальне середовище, що імітує природне оточення мозку, який розвивається. Там вони диференціюються і утворюють заготовку мозку розміром з горошину. Тепер же вченим вдалося виростити мозок із зачатками очей, в яких за два місяці зʼявилися різні типи клітин. В очних міхурах утворилися зародки сітківки, кришталика і рогівки. Органоїд при цьому розвинув нервовий звʼязок з ними, тому зачатки почали реагувати на світло.

Органоїд мозку з очними бульбашками Cell Stem Cell

Темп розвітку органоїда подібний до розвитку очей у людських ембріонів. Це дозволяє використовувати його для тестування ліків і вивчення хвороб, наприклад неврологічних. Дослідження в цьому напрямку досі проводять на мозку гризунів.

Дослідники детально описали свій експеримент, щоб «мінімозок у пробірці» змогли виростити також інші вчені.

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