Платформа Poly Network запропонувала роботу одному з хакерів, які вкрали у неї $600 млн
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Unsplash / Kevin Ku
Платформа децентралізованих фінансових сервісів Poly Network запропонувала роботу хакеру, який вкрав у неї біткойнів на $600 млн.
Про це пише Bloomberg.
Poly Network запропонувала хакеру стати головним радником з безпеки, а також попросила далі допомагати робити внесок у розвиток безпеки блокчейну. Крім цього, повідомляється, що компанія пропонувала хакеру $500 тисяч на знак вдячності за знайдені вразливості, проте він начебто відмовився.
У компанії також заявили, що у компанії, хакери вже повернули всю криптовалюту, проте $235 млн знаходяться на спеціальному рахунку, доступ до якого є і в хакера, і у платформи, але, щоб вивести гроші, потрібні ключі від обох сторін. Хакер заявив, що віддасть ключ коли всі «будуть готові».
- У вівторок, 10 серпня, платформа децентралізованих фінансових сервісів Poly Network повідомила про хакерську атаку, внаслідок якої було викрадено понад $600 мільйонів у декількох криптовалютах.
- До вечора 11 серпня хакери повернули $258 млн, згідно із записами блокчейну і даними криптографічної компанії Elliptic. Її співзасновник Том Робінсон припустив, що цей незвичайний крок міг бути викликаний «головним болем» відмивання вкраденої криптовалюти у таких великих масштабах.