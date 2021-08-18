Афганський експрезидент-втікач Гані знайшовся в ОАЕ

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Колишній президент Афганістану Ашраф Гані перебуває в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ ОАЕ.

«Міністерство закордонних справ та міжнародної співпраці Обʼєднаних Арабських Еміратів може підтвердити, що ОАЕ прийняли президента Ашрафа Гані та його сімʼю у країні з гуманітарних міркувань», — наголошується в заяві.