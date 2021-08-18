В Афганістані таліби насмерть забили багатодітну матір і застрелили жінку через відсутність паранджі

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Із захопленого талібами Афганістану надходять повідомлення про вбивства жінок. Всупереч публічним обіцянкам лідерів «Талібану» поважати права жінок, бойовики руху забили на смерть багатодітну матір автоматами, а другу жінку застрелили за те, що вона була без паранджі.

Як повідомляє CNN, у провінції Фарьяб таліби забили прикладами мати пʼятьох дітей на імʼя Наджі за відмову готувати їжу на групу з 15 бойовиків. Це сталося 12 липня. «Моя мама сказала їм: “Я бідна, що я можу приготувати для вас?” Її почали бити. Мама знепритомніла, і вони забили її своїми автоматами АК-47», — розповіла 25-річна дочка Наджі.

За її словами, після побоїв таліби кинули гранату в одну з кімнат будинку, через що почалася пожежа. Жінка померла на місці.

Ще один випадок звірств талібів по відношенню до жінок стався у провінції Тахар. Телеканал Fox News опублікував фотографію жінки в калюжі крові, яку таліби розстріляли за те, що вона вийшла на вулицю без паранджі.