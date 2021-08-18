Суд на 8 років увʼязнив агента ФСБ Росії. Він намагався отримати дані про ракетний комплекс «Нептун»

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Лисичанський міський суд Луганської області засудив агента російських спецслужб до 8 років позбавлення волі за шпигунство.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчі зʼясували, що діючи за завданням ФСБ Росії, зловмисник намагався отримати дані про новітню військову розробку – ракетний комплекс «Нептун». Для цього він намагався завербувати військовослужбовців одного з науково-дослідних центрів Збройних сил України. Контррозвідники СБУ затримали агента під час спроби передачі таємної технічної документації сучасного ракетного комплексу.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу і засудив зрадника до 8 років позбавлення волі.